Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme per il maltempo di oggi in Spagna, Francia, Russia e Ucraina

Il Centro Europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emanato una nuova allerta meteo per il maltempo che oggi colpirà l’Europa fino alla prossima notte, con particolare riferimento a Spagna, Francia meridionale e all’est Europa tra Mar Nero, Ucraina e Russia. Forti temporali anche sullo Stretto della Manica, Paesi Bassi, Belgio e su tutta la Penisola Scandinava.

Nel loro bollettino, gli esperti del centro europeo di allertamento fenomeni meteo estremi hanno lanciato un livello di allerta di 2° grado sulla Russia occidentale “principalmente per forti raffiche di vento, tornado, grandine e forti piogge“. Situazione analoga sul mar Nero e nell’Ucraina orientale, la zona teatro dei combattimenti di questi giorni per la controffensiva ucraina sull’esercito Russo, anche qui “per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni, pioggia eccessiva e tornado“.

Analogo livello di allerta per la Spagna nord/orientale per “grandinate grandi o molto grandi, forti raffiche di vento, piogge eccessive e tornado“. Livello di allerta 1 invece per tutta la Regione del Caucaso “per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento“.

Nell’analisi sinottica della situazione europea, gli esperti meteorologi di ESTOFEX spiegano che “una profonda perturbazione progredisce rapidamente verso est iniziando a formare un taglio attraverso l’Ucraina infrangendo la corrispondente onda di Rossby. L’intero processo porta a una situazione fortemente forzata. La zona baroclina interessata è caratterizzata da ripidi tassi di decadimento di medio livello e aumento dell’umidità con un alto potenziale per lo sviluppo di tempeste convettive, specialmente in associazione con la ciclogenesi sul mar Nero, mentre un fronte caldo ben sviluppato risalirà la Russia occidentale. A monte, un intenso massimo di vortice viaggia rapidamente verso la penisola Iberica dove ripidi tassi di caduta si sovrapporranno all’umidità mediterranea. Inoltre sono attese condizioni deboli in tutta la Scandinavia, mentre l’umidità residua dell’ex uragano Don si diffonde verso i Paesi del Benelux e il nord della Germania“.

Allerta Meteo in Russia

“Lungo il fronte caldo – spiega il bollettino – l’alto tasso di umidità determinerà l’organizzazione di tempeste molto veloci e intense. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli indicano che lungo la zona frontale nord/occidentale sarà disponibile una massa d’aria umida sulla scia dei sistemi convettivi notturni. Se le tempeste riusciranno a formarsi in questo ambiente, le basi nuvolose basse e lo shear di basso livello molto forte caratterizzato da una grande vorticità a flusso di basso livello innescheranno tornado sotto ogni supercella. Non è esclusa pioggia eccessiva anche con tempeste in rapido movimento, a causa di nubi calde e profonde. Le tempeste diventeranno rapidamente supercelle con potenziale di grandine grande e molto grande. Nel pomeriggio e in serata avremo forti tornado. Durante la notte, la crescita su larga scala della convezione interesserà vaste aree della Russia occidentale, con forti raffiche di vento e forti piogge”.

Allerta Meteo in Ucraina

Tra le zone con l’allerta meteo più alta nelle prossime ore c’è l’Ucraina orientale, nella zona del conflitto bellico proprio con la Russia. “All’interno del ciclone invia di sviluppo sul mar Nero, un forte sollevamento frontale consentirà numerosi sistemi convettivi a mesoscala che genereranno sull’Ucraina orientale forti raffiche di vento e piogge molto intense. Inoltre, le supercelle temporalesche saranno in grado di provocare grandinate grandi e molto grandi. Ulteriore minaccia per tornado nella zona”.

Allerta Meteo nella Spagna nord/orientale

L’allerta meteo più grande di oggi è per la Spagna nord/orientale e la Francia meridionale. Gli esperti di ESTOFEX scrivono nel bollettino odierno che l’umidità dell’area Mediterranea sarà determinante per innescare violente supercelle “che si fonderanno in uno o due sistemi convettivi a mesoscala. Inizialmente è prevista grandine grande o molto grande, con forti precipitazioni. Non possiamo escludere tornado anche in quest’area, tuttavia con un potenziale più limitato”.

