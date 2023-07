Allerta Meteo, pesante bollettino Estofex per il Nord: “grandine gigante e tornado, massimo livello di allarme”

MeteoWeb

Torna il maltempo al Nord Italia, con alto rischio di fenomeni estremi: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi lunedì 24 luglio fino alle 8 di domani, martedì 29 luglio. In dettaglio, un livello 3 (massimo) è stato emesso per l’Italia settentrionale, la Slovenia settentrionale e per l’estremo Sud dell’Austria per grandine da molto grande a gigante, forti venti e tornado e, in misura minore, per piogge molto intense. Un livello 3 è stato emesso per tutta l’Austria, l’Ungheria nordoccidentale e la Slovacchia occidentale principalmente per forti venti e grandine molto grande e, in misura minore, per precipitazioni molto intense.

Un livello 2 è stato emesso per un’area più ampia che circonda il livello 3 per tutti gli eventi di allerta, in particolare grandine e vento forte. Un livello 1 è stato emesso per gran parte dell’Europa, per grandinate isolate, forti raffiche di vento e forti piogge. Un livello 1 è stato emesso in parti della Turchia orientale, Georgia, Armenia e Azerbaigian, principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda l’Italia, il bollettino riporta che è previsto lo sviluppo di supercelle nel corso del pomeriggio attraverso le Alpi. La grandine da grande a molto grande in combinazione con forti venti creerà un alto potenziale di danno. Durante la serata, la temperatura al livello di 800-500 hPa inizierà a scendere da Ovest, facilitando il movimento delle tempeste verso il terreno a minore altitudine. Le tempeste saranno in grado di produrre grandine da molto grande (5 – 10 cm) a gigante (> 10 cm) in alcuni punti, raffiche di vento estremamente forti, nonché grandine spinta dal vento, una combinazione molto dannosa.

I profili del vento di basso livello previsti non sono molto favorevoli per i tornado di per sé, ma come hanno dimostrato rari casi passati, in una situazione così eccezionale, sono possibili tornado o anche tornado forti, si legge nel bollettino. È previsto un primo ciclo di temporali che interesseranno la pianura del Nord Italia e successivamente l’Adriatico settentrionale e infine la Slovenia e/o la Croazia settentrionale durante la sera e la prima notte. In seguito, la stabilizzazione ridurrà gradualmente e temporaneamente il rischio di tali temporali estremi, tuttavia, ulteriori temporali elevati con un rischio primario o grandinate da grandi a molto grandi potrebbero continuare durante la notte, in particolare l’Italia, e interessare aree leggermente più a Sud della zona di allerta, ovvero Liguria, Emilia-Romagna e Toscana settentrionale, conclude il bollettino.

