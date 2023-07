Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX: al Nord Italia rischio maltempo nel weekend

MeteoWeb

Weekend col maltempo al Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi venerdì 28 luglio fino alle 8 di domani, sabato 29 luglio. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso per tutta la Francia sudorientale per grandine di grandi dimensioni, con maltempo in estensione al Nord Italia, come evidenziato nella mappa; un livello 1 è stato emesso in tutta la Polonia per raffiche di vento marginalmente forti.

Inoltre, un livello 2 è stato emesso in tutta la Russia meridionale principalmente per grandinate da grandi a molto grandi e piogge intense; un livello 2 è stato emesso per tutta la Russia settentrionale principalmente per tornado, forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni; infine, un livello 2 è stato emesso per tutta l’Ucraina meridionale e per il Sud/Est principalmente per precipitazioni molto intense e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni.

