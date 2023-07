Allerta Meteo Estofex, attenzione ai violenti temporali al Nord-Est e sull’Adriatico: rischio grandine grossa e forti venti

MeteoWeb

È allerta meteo per il pomeriggio-sera al Nord-Est e nel medio Adriatico, quando sono attesi fenomeni anche violenti. Il Centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato un’allerta meteo livello 1 per tutta l’Italia nordorientale e orientale e la Slovenia occidentale per grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per forti raffiche di vento. L’allerta è valida fino alle ore 8 di domani, giovedì 27 luglio.

Un livello di allerta 2 è stato emesso per una parte della Russia per tornado, anche forti, e in misura minore per precipitazioni estreme, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 2 anche per i Balcani centrali per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento e, in misura minore, per forti piogge. Infine, un livello 1 è stato emesso in un’area circostante a queste aree di livello 2, con tornado e grandine che saranno più importanti in Russia e Ucraina, e il rischio di grandine e vento più forte nei Balcani.

Una depressione inizialmente su Germania orientale e la Repubblica Ceca si allunga, raggiungendo un asse dalla Polonia orientale alla Grecia settentrionale. In superficie, un fronte freddo si sposta verso sud-est attraverso i Balcani e il Mediterraneo centrale, con alcune forti tempeste che si stanno formando davanti ad esso e isolate tempeste marginalmente intense sull’Adriatico settentrionale. Più a valle, sul fronte, che si estende all’incirca dal nord della Romania fino alla regione di Mosca, si sono sviluppate diverse onde barocline.

Nord-Est dell’Italia

Qualche temporale pomeridiano potrebbe svilupparsi in un ambiente postfrontale caratterizzato ancora da un notevole CAPE e da un moderato deep-layer shear. È probabile che si sviluppino alcune multicelle e supercelle con grandine di grandi dimensioni.

Italia orientale

I modelli differiscono parecchio sull’entità del rischio in quest’area, che è altamente sensibile alla quantità di umidità di basso livello che si verifica nell’entroterra, poiché questo modula il CAPE disponibile. Prendendo uno scenario moderato, sembra probabile che 1000-1500 J/kg di MLCAPE e 20 m/s deep-layer bulk shear siano i parametri con cui alcune tempeste isolate dovranno lavorare. Ciò suggerisce che localmente potrebbero verificarsi grandine di grosse dimensioni e forse forti venti.

