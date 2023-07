Allerta Meteo, pesante bollettino Estofex per il Nord: “nubifragi, grandinate e vento forte anche oggi”

MeteoWeb

Il maltempo non molla la presa sul Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi sabato 22 luglio fino alle 8 di domani, domenica 23 luglio. In dettaglio, un livello 1 e un livello 2 sono stati emessi per l’Italia dal Nord/Ovest e l’Est principalmente per grandine di grandi dimensioni e in misura minore per forti raffiche di vento convettivo e forti precipitazioni convettive. Un livello 1 e un livello 2 sono stati emessi per il Nord/Est dell’Italia, il Sud dell’Austria, Slovenia, Croazia e Sud/Ovest Ungheria per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo e intense precipitazioni convettive. Un livello 3 è stato emesso per parti della Bosnia-Erzegovina e della Serbia per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento convettivo. Un livello 1 e un livello 2 sono stati emessi per l’Est della Spagna principalmente per grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 e un livello 2 sono stati emessi per Serbia, Romania, Est Slovacchia e Ovest Ucraina per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo e, in misura minore, per forti precipitazioni convettive. Un livello 1 è stato emesso per la Moldavia e l’Ucraina centrale per intense precipitazioni convettive, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento convettivo e, in misura minore, per tornado.

Rimane in vigore un modello di “indice alto” con un geopotenziale basso di 500 hPa dalla Russia nordoccidentale attraverso la Scandinavia fino alle isole britanniche e un geopotenziale molto alto di 500 hPa nell’intera regione mediterranea. Nel mezzo, una corrente a getto insolitamente forte copre l’intera fascia dal Golfo di Biscaglia e l’Iberia all’Ucraina e al Mar Nero, che raggiunge velocità del vento di 500 hPa spesso tra 15 e 25 m/s, e anche fino a 30 m/s dalla Spagna orientale alla Romania. In superficie, un confine frontale lungo e ondulato, piuttosto diffuso, corre dalla Romania al Nord della Spagna. Separa le fredde masse d’aria atlantiche a Nord dall’aria suptropica estremamente calda a Sud. Questa zona di transizione sarà di nuovo al centro di forte convezione oggi, si legge nel bollettino.

L’iniziazione convettiva da isolata a sparsa appare realistica nel pomeriggio e alla sera ai marcati confini della linea a Nord/Est delle catene montuose, vale a dire Spagna, Italia e le Montagne Dinariche sui Balcani Occidentali. Questi confini, caratterizzati da venti convergenti e forti contrasti di punto di rugiada, “dovrebbero essere attentamente monitorati“, evidenzia il bollettino. E’ alta la possibilità di supercelle che possono rappresentare un rischio eccezionalmente elevato di grandine da grande a molto grande, integrato da rischi secondari di downburst da severi a estremi e forti piogge.

La combinazione di un inizio incerto ma di una probabilità condizionale di maltempo molto elevata (in caso di formazione di tempeste) è riflessa da un’estensione verso Sud delle aree di livello 1 e livello 2 su Est Spagna e Italia con probabilità di fulmini relativamente basse.

La più alta copertura temporalesca è prevista sull’Italia nord-orientale, Slovenia e parti di Austria, Ungheria e Croazia. Le tempeste tenderanno inizialmente a formare ammassi piuttosto che organizzarsi molto bene, il che limita la loro gravità in una certa misura. Ciononostante, nelle Alpi meridionali si prevede già nelle fasi iniziali una densità di eventi meteorologici gravi sufficientemente elevata per un livello 2. I rischi sembrano essere distribuiti abbastanza uniformemente tra pioggia eccessiva, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento, evidenzia il bollettino.

