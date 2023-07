Allerta Meteo, forti temporali in serata tra Francia, Svizzera e Valle d’Aosta

MeteoWeb

Il centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria, livello 1 su 3) per criticità idrogeologica valida per la dorsale alpina: dalla Valgrisenche all’alta Valtournenche, passando per Courmayeur e il Gran San Bernardo. L’allerta è legata alle precipitazioni in arrivo. “Oggi, sabato 15 luglio, qualche rovescio, localmente temporalesco, più probabile dal pomeriggio/sera”, si legge nel bollettino. La criticità riguarda versanti e torrenti: saranno infatti possibili “localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi”. Sabato la pioggia “debole localmente moderata” è attesa su tutto il territorio regionale mentre domenica la situazione è prevista in miglioramento: il cielo – si legge nel bollettino dell’ufficio meteorologico regionale – sarà “abbastanza soleggiato con attività cumuliforme in aumento al pomeriggio e associata a qualche possibile rovescio, più probabile sui rilievi”.

