Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: previsti temporali sparsi e forti su tutta la regione

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’allerta meteo gialla in cui sono previste difficili condizioni meteo. Da domani pomeriggio, sono previsti probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti, con pause anche prolungate di tempo più stabile. Dal pomeriggio, soffierà Bora moderata e in serata l’atmosfera sarà più stabile. Sono anche previsti dovunque in regione temporali sparsi e temporali localmente forti.

I forti rovesci potrebbero causare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Il direttore del servizio di previsione e prevenzione, Claudio Garlatti, ha indicato il livello di attenzione per il sistema di Protezione Civile, raccomandando la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento. Inoltre, si raccomanda ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l’attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti.

