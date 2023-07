Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: temporali e vento forte, codice giallo fino a sabato

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato fino a sabato l’allerta meteo gialla per forti temporali, che sarebbe dovuta terminare alle 6 di oggi, dopo una fase di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi, e che ha creato danni ieri nelle montagne della Carnia (Udine), e questa notte a Muggia (Trieste). Durante la notte, spiega una nota della Sala operativa regionale per l’emergenza, la coda di maltempo ha impegnato volontari della Protezione civile del gruppo comunale di Muggia, per la rimozione di alberi caduti lungo la viabilità a causa del forte vento e di un rovescio temporalesco. Hanno provveduto al taglio di alberi in località molo Balota, molo T, San Bartolomeo e Santa Barbara, alla rimozione di rami e oggetti finiti sulla carreggiata (via Santa Barbara, strada per Lazzaretto, via di Trieste). In Friuli, a Gonars un albero è caduto su una abitazione privata-giardino. A Rigolato, i volontari del gruppo comunale della Protezione civile hanno provveduto a trasportare un gruppo elettrogeno in un campo scuola nella frazione di Ludaria dove la struttura risulta senza fornitura elettrica da ieri mattina.

L’allerta meteo gialla della Protezione civile ribadisce la possibilità di forti temporali sparsi con vento molto forte soprattutto dalla serata di oggi, a cominciare dalle montagne, e ancora più probabili domani si tutto il territorio regionale.

