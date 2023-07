Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: tornano i temporali su tutta la regione

MeteoWeb

Una nuova allerta meteo di colore giallo è stata diffusa dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a causa dei forti temporali previsti nelle prossime ore. L’avviso è valido per lunedì 24 e martedì 25 luglio. “Da lunedì sera, è previsto l’avvicinamento di una sacca atlantica associata a correnti sudoccidentali umide, che darà l’avvio a una nuova fase instabile che si protrarrà anche nella giornata di martedì”, fa sapere la Protezione Civile. In particolare, “dal pomeriggio sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali sparsi che dalla sera potranno interessare anche le altre zone della regione. I temporali potranno essere forti”. Martedì, invece, “saranno probabili temporali sparsi che potranno essere forti”. Da mercoledì, infine, “affluiranno correnti fresche e secche che favoriranno stabilità”.

