Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: attesi temporali su pianura e costa nella notte

In questa giornata calda e soleggiata, le spiagge sono affollate nelle località balneari del Friuli Venezia Giulia, da Trieste a Lignano Sabbiadoro, dopo il maltempo dei giorni scorsi. Ma la tregua durerà poco. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo valida dalla mezzanotte alle 12 di domani, domenica 30 luglio, a causa del passaggio di un fronte da ovest sul Nord Italia. Nella notte e di prima mattina – si legge nell’avviso della Protezione Civile – saranno probabili rovesci e temporali diffusi. Saranno possibili temporali localmente forti e piogge stazionarie anche intense, specie su pianura e costa. Soffierà vento moderato da nord o nord-est in particolare sulla costa. Nelle ore centrali, le precipitazioni e il vento si attenueranno ma nel pomeriggio saranno probabili ulteriori rovesci o temporali sui monti.

