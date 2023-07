Allerta Meteo, Italia nella doppia morsa di maltempo e caldo: grandinate devastanti in Piemonte

MeteoWeb

L’Italia è stretta da una doppia morsa di fenomeni meteo estremi: da un lato il forte maltempo che sta letteralmente flagellando il Nord con furiosi temporali e grandinate pazzesche, dall’altro il caldo africano che gradualmente si sposta verso il Centro/Sud. Oggi è stata una giornata rovente soprattutto in Sardegna e anche in Puglia, come dimostrano le temperature più elevate del giorno: +44°C a Oschiri, +43°C a Villa Verde, +42°C a Santadi e Abbasanta, +41°C a Iglesias, Carbonia, Guspini e Martis, +40°C a Bari, Sassari, Foggia, Oristano, Bitonto, Macomer, Mamoiada e Pozzomaggiore, +39°C a Olbia, Alghero e Tempio Pausania, +38°C a Latina, Cosenza, Empoli e Fasano, +37°C a Firenze, Trapani, Caltanissetta e Faenza, +36°C a Roma, Bologna, Lecce, Rimini e Avellino.

Nelle prossime ore il flusso dell’ondata di caldo africano proveniente dal Maghreb si sposterà sempre più verso Sud, come possiamo osservare nelle mappe di seguito, mentre al Nord avremo un ulteriore brusco calo delle temperature che dapprima giovedì 13 luglio e poi ancor più sensibilmente venerdì 14 riporterà un clima autunnale a Nord del Po, e decisamente fresco anche al Centro.

Sabato avremo una timida e veloce rinfrescata anche al Sud, mentre domenica l’ondata di caldo riceverà un nuovo impulso e si intensificherà in vista della prossima settimana quando tra lunedì 17 e giovedì 20 luglio farà molto caldo in tutto il Centro/Sud prima di una rinfrescata molto più netta e definita.

Intanto, però, il crollo termico al Nord Italia si caratterizza per fenomeni di maltempo molto violenti. Come ampiamente preannunciato dall’allerta meteo delle scorse ore, sta iniziando una lunga notte di maltempo estremo sull’Italia settentrionale. Le immagini in diretta dai satelliti meteo evidenziano proprio le formazioni delle supercelle temporalesche che avanzano sul Nord, dove hanno già raggiunto il Piemonte.

Su gran parte del Piemonte, infatti, sono già in corso forti temporali con nubifragi e grandinate violentissime. A Biella sta diluviando con +18°C. La grandine è davvero molto grossa, con chicchi che raggiungono i 4-5cm di diametro. Ma i fenomeni più estremi, ancor più violenti, sono attesi nella notte e si estenderanno anche a Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria.

Maltempo in Piemonte, grandine pazzesca a Forno Canavese

Maltempo in Piemonte, violentissimo temporale in corso: le immagini

