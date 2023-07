Allerta Meteo Lombardia: ancora maltempo estremo, codice arancione per nubifragi e grandinate

MeteoWeb

Ancora maltempo estremo Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato una nuova allerta meteo codice arancione per rischio temporali. E’ stato inoltre previsto un codice giallo per rischio idrogeologico. L’avviso è valido fino a domani. Nel pomeriggio di oggi “sono attesi nuovi rovesci o temporali sulle zone alpine e prealpine occidentali e centrali. I fenomeni risulteranno più organizzati tra pomeriggio e sera con temporali anche di forte intensità, in estensione verso Est e con il possibile interessamento delle zone di pianura. In generale durante gli eventi convettivi più intensi potranno verificarsi piogge localmente intense, forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni,” si legge nel bollettino pubblicato alle 13:16. “Attesi fenomeni convettivi intensi persistenti anche nel corso della notte e della mattinata di giovedì. Inizialmente i rovesci o temporali saranno maggiormente probabili sulle zone prealpine, sulla pianura centro-occidentale e sull’Appennino, mentre successivamente nel corso della mattinata si attende l’estensione verso i settori di pianura orientali. Nel pomeriggio prevista attenuazione dei fenomeni temporaleschi, con possibilità di una nuova recrudescenza dell’instabilità in tarda serata, a partire dalle zone occidentali in lenta estensione verso Est sui rilievi e sulle zone di bassa pianura“.

