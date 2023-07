Allerta Meteo Lombardia: “temporali di forte intensità e grandine” anche in pianura

MeteoWeb

Prosegue la fase di maltempo e instabilità in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Nella restante parte della giornata di oggi, si legge nell’avviso, “si conferma una moderata probabilità di rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, dapprima in forma isolata e, verso sera, in forma più diffusa specie sui settori orientali, con possibile coinvolgimento di parte della pianura entro la successiva nottata. In un contesto di spiccata energia disponibile allo sviluppo di temporali, che localmente potranno essere di forte intensità con grandine anche di medie dimensioni, si segnala comunque un’elevata incertezza nell’individuazione delle zone favorevoli all’innesco degli stessi“.

Nelle prime ore di domani “saranno possibili residui rovesci e temporali su Prealpi e Pianura Centro-Orientale, in graduale esaurimento. Più in generale, si conferma una situazione di moderata instabilità su Alpi e Prealpi dove saranno possibili, specie nel pomeriggio, locali rovesci e temporali di debole o moderata intensità. Nel corso della serata possibile attivazione diffusa di rovesci e temporali sulla pianura, anche di forte intensità con precipitazioni abbondanti. Sempre in serata, sono attesi locali rinforzi di vento da Nord e da Est su parte della pianura, con raffiche localmente oltre i 35-45 km/h. Si sottolinea come per gran parte degli eventi temporaleschi di questi giorni sussista un’elevata incertezza previsionale sulla collocazione e sull’innesco dei fenomeni temporaleschi, mentre rimane alta o molto alta l’energia disponibile per fenomeni di forte intensità“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: