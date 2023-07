Allerta Meteo Lombardia: nuova ondata di maltempo, scatta il codice arancione per “forti temporali e grandine”

MeteoWeb

Forte maltempo atteso in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato una nuova allerta meteo codice arancione per rischio temporali e codice giallo per rischio idrogeologico. Nel corso della serata di oggi “si attende la probabile attivazione di rovesci e temporali su Prealpi Centro-Occidentali e parte della Pianura Centro-Settentrionale, con estensione dei fenomeni verso Est nella notte di venerdì 21/07. I fenomeni temporaleschi potranno essere localmente di forte intensità con grandine anche di medie dimensioni e intense raffiche di vento,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “sono attese condizioni di maggiore instabilità, con rovesci e temporali sparsi a più riprese su pianura, Alpi e Prealpi. Fin dalle prime ore del mattino si attendono precipitazioni sparse su Prealpi e Pianura che, localmente, potranno essere anche abbondanti. Dalla tarda mattinata probabile ripresa dell’attività convettiva con rovesci e temporali che potrebbero coinvolgere buona parte della regione, localmente di forte intensità e accompagnati da grandine e intense raffiche di vento. I fenomeni temporaleschi potranno durare per l’intera giornata, con possibilità di eventi diffusi e di forte intensità. Si segnala che, tuttavia, rimane ad oggi una forte incertezza sulla tempistica di accadimento dei suddetti fenomeni e sulla loro più probabile collocazione“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: