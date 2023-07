Allerta Meteo Lombardia: “temporali di forte intensità” tra oggi e domani, scatta nuovo codice arancione

MeteoWeb

Ancora fenomeni intensi in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato oggi, alle 12:41, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio temporali e codice giallo per rischio idrogeologico. Per la giornata di oggi “si attendono nuove precipitazioni diffuse, che interesseranno nelle prossime ore la Lombardia seguendo una dinamica che vedrà i fenomeni temporaleschi più intensi spostarsi da Ovest verso Est, interessando in particolare la pianura e la fascia prealpina orientale. Saranno possibili precipitazioni localmente abbondanti e di forte intensità, accompagnate da grandine (chicchi isolati di medie-grosse dimensioni) e intense raffiche di vento. Nel corso del pomeriggio e in serata i fenomeni più forti tenderanno a concentrarsi sui settori orientali della regione, tuttavia non è esclusa la riattivazione di temporali anche sulla pianura occidentale, seppur di durata inferiore. Tra la sera e la notte generale e temporanea attenuazione dell’instabilità“.

Per la giornata di domani “permarranno condizioni di instabilità generale sulla regione, che risulterà più accentuata sui settori orientali. Sulla Lombardia al mattino resta probabile la formazione di temporali localmente di forte intensità sui settori orientali, probabilità che inizialmente risulterà più bassa sulla pianura occidentale. Su quest’ultime zone sussiste elevata incertezza previsionale per la seconda parte del giorno, quando non si esclude una possibile riattivazione dell’instabilità con nuovi temporali in formazione sui settori occidentali. A livello locale, le precipitazioni potranno risultare intense e abbondanti“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: