Allerta Meteo Lombardia: temporali e grandine anche oggi, attenzione alle prossime ore

MeteoWeb

Ancora temporali e grandine in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato oggi, alle 12:54, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Durante la seconda parte della giornata di oggi “permarranno condizioni di instabilità generale sulla Regione, che favoriranno lo sviluppo di temporali in particolar modo sui settori orientali. I fenomeni potranno essere localmente di forte intensità, accompagnati da grandine con chicchi di piccole-medie dimensioni e raffiche di vento brevi ma intense. Per quanto riguarda i settori occidentali, sarà probabile una riattivazione dell’instabilità con nuovi temporali in formazione dal Piemonte orientale e in spostamento verso Est dal tardo pomeriggio di oggi. Nel corso della notte l’intensità dei fenomeni tenderà progressivamente ad attenuarsi“.

Nella mattinata di domani “previsti rovesci di pioggia o isolati temporali, più probabili sulla Pianura e lungo la fascia Prealpina; nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a confinarsi su Alpi e Prealpi lasciando spazio ad un generale miglioramento sulle restanti zone. Nonostante sussista la probabilità di formazione di temporali localmente di forte intensità, questi fenomeni risulteranno generalmente più isolati e meno probabili rispetto al giorno precedente“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: