Allerta Meteo Lombardia: nuovo peggioramento in vista, forti temporali e grandine fino in pianura

MeteoWeb

Nuovo peggioramento in vista in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato oggi, alle 12:44, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la seconda parte della giornata di oggi “attesa residua instabilità, in particolare sulla fascia Prealpina. Rovesci e temporali di debole o moderata intensità saranno possibili quindi sulle Prealpi, in lenta evoluzione verso Est e tendenti ad attenuarsi nel tardo pomeriggio; non si escludono locali sconfinamenti sui settori alpini e sull’alta pianura”.

Previsto un nuovo aumento dell’instabilità dal primo mattino di domani, “in particolar modo sui settori alpini e prealpini. I fenomeni, in progressivo spostamento verso Sud-Est, saranno in ulteriore accentuazione nella seconda parte del giorno quando rovesci di pioggia e temporali diffusi potranno interessare anche i settori di pianura, risultando localmente di forte intensità ed associati a intense raffiche di vento e grandine di medie-grandi dimensioni“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: