Allerta Meteo Lombardia: nuovo peggioramento nel pomeriggio, codice arancione per temporali e vento forte

MeteoWeb

Il maltempo estremo continua ad assediare Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato oggi, alle 13:13, una nuova allerta meteo codice arancione per rischio temporali e codice giallo per rischio vento forte. Nella giornata di oggi “sono ancora possibili precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Fino alle ore centrali e primo pomeriggio sarà interessata la pianura orientale, mentre dal pomeriggio e sera, attesa una riattivazione sparsa di nuclei convettivi per lo più di moderata intensità, anche se non sono esclusi fenomeni isolati forti. Dal pomeriggio, in particolare sui settori occidentali, si attende inoltre un aumento della ventilazione da Nord-Ovest sui rilievi tra 700 e 1500 metri, con velocità medie orarie fino a 70 km/h. Si segnala che, anche alle quote di fondovalle e di pianura, sono attesi locali rinforzi con raffiche massime intorno 60 km/h,” si legge nel bollettino.

La giornata di domani “sarà caratterizzata da una residua instabilità, in particolare sui settori centro-orientali, dove saranno possibili deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. L’aumento della ventilazione in pianura permarrà fino al mattino, con raffiche possibili fino 50 km/h, dove i valori più elevati fanno riferimento in particolare alla pianura occidentale. Sui settori alpini e prealpini tra 700 e 1500 metri sono previsti venti con velocità medie orarie fino a 70 km/h. Dalla tarda mattina fenomeni in generale attenuazione“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: