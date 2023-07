Allerta Meteo Lombardia: temporali nel pomeriggio e rinforzi di vento in pianura

MeteoWeb

Ancora maltempo in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato oggi, alle 12:33, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la giornata di oggi “permarrà ancora una residua instabilità pomeridiana per lo più sui settori orientali, dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, meno probabili altrove. Attesi rinforzi di vento in pianura da Nord-Ovest fino a sera, in particolare su alta pianura. Venti in montagna tra 700 e 1500 metri da Nord, con velocità medie orarie attorno a 35 km/h e raffiche fino a 60 km/h. Ventilazione in attenuazione a tutte le quote in serata,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “precipitazioni assenti, salvo possibili occasionali piovaschi sui settori centro-orientali. Attesi venti in pianura deboli prevalentemente orientali, con rinforzi verso sera su pavese. In montagna tra 700 e 1500 metri venti deboli con rinforzi a tratti verso sera, con raffiche possibili fino a 60 km/h“.

