Allerta Meteo Lombardia: possibili rovesci e temporali tra oggi e domani

MeteoWeb

Instabilità tra oggi e domani in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato alle 13:17 una nuova allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la giornata di oggi “correnti in quota occidentali favoriscono condizioni di debole instabilità. Di conseguenza, qualche rovescio è possibile nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, in particolare su quelli bergamaschi e bresciani, ma con probabilità di temporali scarsa o nulla,” si legge nel bollettino.

Nella notte e fino al primo mattino di domani, “condizioni di instabilità potranno favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e sulla fascia pedemontana della pianura, in estensione e movimento da Ovest verso Est. In serata saranno possibili ulteriori rovesci e temporali sparsi sulle zone alpine e prealpine che occasionalmente potranno interessare le aree di pianura pedemontane“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: