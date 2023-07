Allerta Meteo Lombardia: ancora temporali nelle prossime ore, vento forte e grandinate

MeteoWeb

Ancora maltempo in Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato una nuova allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali. L’avviso è valido a partire da oggi, giovedì 6 luglio, e fino a domani, venerdì 7 luglio. Per la giornata di oggi “il contesto atmosferico sulla Lombardia risulta molto favorevole alla formazione di temporali, che nelle prossime ore tenderanno a concentrarsi sulla pianura centro-orientale e sui rilievi, in particolare quelli prealpini centro-orientali. I temporali localmente potranno risultare di forte intensità e associati a forti raffiche di vento e con possibilità di grandine di piccole-medie dimensioni. Dalla nottata è atteso un generale miglioramento. Attesi venti in prevalenza deboli salvo le raffiche previste, localmente forti, in corrispondenza del passaggio dei temporali“.

Per la giornata di domani “la progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sulla pianura tempo in prevalenza soleggiato, sui rilievi debole instabilità a ciclo diurno con associata la formazione di brevi rovesci di pioggia o temporali, di debole o al più di moderata intensità nel corso del pomeriggio. I fenomeni, seppur in un contesto di probabilità bassa, risulteranno più probabili sulle Prealpi e sull’Appennino Pavese“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: