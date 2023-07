Allerta Meteo Lombardia: ultimi rovesci e temporali tra stasera e domani mattina

MeteoWeb

I temporali continuano ad assediare la Lombardia: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato una nuova allerta meteo gialla (rischio ordinario). L’avviso è valido per la giornata odierna. “Nel corso delle prossime ore un vasto anticiclone si estenderà dal Nord Africa all’Europa Centrale, favorendo l’afflusso di aria calda subtropicale dal Mediterraneo fino a raggiungere tutte le regioni italiane. Tuttavia, tra la serata di oggi e le prime ore di sabato un’ultima e lieve ondulazione ciclonica, porterà condizioni di instabilità sulla Lombardia“. In particolare, si legge nell’avviso, “è prevista dalla serata la possibilità di locali rovesci e temporali sui settori prealpini occidentali in estensione ai settori di pianura occidentali, con maggior probabilità di coinvolgimento della fascia pedemontana. Nel corso delle ore notturne moderata probabilità di locali rovesci e temporali su Prealpi e settori di alta pianura, in movimento da Ovest verso Est, in prevalenza di debole o al più moderata intensità. Si segnala una maggiore probabilità di isolate precipitazioni abbondanti a ridosso delle Prealpi occidentali“.

Nel corso della giornata di domani “generali condizioni di tempo stabile, con qualche isolato rovescio o temporale non escluso sui rilievi“.

