Allerta meteo Lombardia: rischio forti temporali sui settori prealpini e di pianura

Temporali in arrivo: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo gialla (rischio ordinario) valida a partire da oggi, lunedì 3 luglio, e fino a domani, martedì 4 luglio, per rischio temporali. Per la giornata di oggi “saranno possibili temporali su tutta la regione, con probabilità in aumento nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. I settori prealpini e di pianura sono quelle dove appaiono più probabili fenomeni di forte intensità. I fenomeni potranno prolungarsi per qualche ora dopo la mezzanotte tendendo poi ad esaurirsi temporaneamente entro la mattinata di domani martedì 04/07. Attesa ventilazione prevalentemente debole a livello areale ma con rinforzi locali e forti raffiche in prossimità dei temporali,” si legge nel bollettino.

Dal pomeriggio di domani “e soprattutto in serata, è previsto un nuovo aumento della probabilità di temporali principalmente sulle zone di pianura e prealpine, in particolare su quelle centro-occidentali. Previsto vento debole o solo a tratti moderato a livello areale, con locali rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani gli scenari previsionali aggiornati per l’eventuale emissione di codici di allerta validi per la seconda parte della giornata“.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

