Allerta Meteo, maltempo sempre più estremo al Nord e si vede la fine del gran caldo anche al Sud

Situazione meteo estrema sull’Italia tra maltempo molto violento al Nord e caldo africano al Sud: oggi avremo il picco delle temperature più elevate nelle Regioni meridionali, dove già nelle prime ore del mattino la temperatura ha superato i +40°C in molte località (tra le principali città spiccano i +38°C di Reggio Calabria dopo una minima di +30°C, in una giornata di fuoco).

Ma se il picco delle temperature più elevate al Sud deve ancora arrivare, oggi avremo un primo netto calo delle temperature massime in tutto il Centro/Nord e in Sardegna: qui il punto più elevato di quest’ondata di calore è stato raggiunto nei due giorni scorsi.

Questo calo termico del Nord si sta già verificando a colpi di maltempo estremo: temporali impetuosi con grandine enorme e raffiche di vento distruttive hanno già colpito nei due giorni scorsi il Nord/Est, in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Questi fenomeni si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore, dapprima oggi pomeriggio e stasera in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia (ma anche in Emilia Romagna e Liguria), ma poi soprattutto domani. Nel pomeriggio-sera di venerdì 21 luglio, infatti, i fenomeni temporaleschi saranno ancor più intensi e diffusi a tutto il Nord Italia, con eventi meteo estremi anche nelle vicine Austria e Svizzera.

Le temperature diminuiranno ulteriormente in tutto il Centro/Nord dove farà addirittura fresco, e nel weekend avremo un breve e provvisorio calo termico di qualche grado anche al Sud, prima però di una nuova impennata termica all’inizio della prossima settimana. Finalmente, però, inizia ad intravedersi la luce in fondo al tunnel. La fine di quest’inferno africano sarà tra mercoledì 26 e giovedì 27, quando i modelli prospettano una rinfrescata seria e più duratura finalmente anche sulle Regioni meridionali. Intanto, però, sarà un’altra settimana rovente.

