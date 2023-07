Allerta Meteo, forte maltempo e freddo anomalo: altri due giorni d’autunno su mezza Italia

MeteoWeb

Ancora una giornata di maltempo e freddo anomalo sull’Italia in questa pazza estate 2023 che fin qui non è mai decollata, se non per la breve ondata di caldo durata tre giorni in concomitanza con il Solstizio del 21 giugno. Oggi ancora molte nubi e forte maltempo con instabilità diffusa, generalizzata, su buona parte del Paese. La Sardegna è l’unica Regione in cui splende un sole indisturbato. Ampie schiarite anche in Puglia, dove però nel pomeriggio sta aumentando la nuvolosità nelle zone interne (escluso il Salento). All’alba ha piovuto ancora tra Calabria meridionale (20mm a Palmi) e Sicilia nord/orientale (1mm in centro a Messina).

Le piogge più forti, però, stanno colpendo il Nord/Est con intensi nubifragi su Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove sono caduti 74mm a Pordenone, 63mm a Monticano a Gorgo al Monticano, 60mm a Coltrini di San Giovanni Ilarione, 54mm a Lauzacco, 51mm a Clauzetto, 46mm a Motta di Livenza, 41mm a Porcellengo, 40mm a Salgaroli di San Giovanni Ilarione, 38mm a Roncadin Chies d’Alpago, 37mm a Soverzene e Dolegnano, 36mm a Buttrio, 34mm a Zeglianutto e Lestizza, 33mm a Dolegna del Collio, 32mm al Rifugio Dolomieu al Dolada, 31mm a Sacile, 30mm a Caldogno, 25mm a Belluno, 24mm a Udine, 22mm ad Annone Veneto, 19mm a Vicenza.

Oltre al maltempo, da segnalare anche il freddo anomalo con temperature ferme a +22/+23°C in pieno giorno in pianura Padana, circostanza molto rara a inizio luglio. Attenzione ai fenomeni meteo estremi di oggi pomeriggio e stasera in modo particolare tra Lombardia, Trentino e Veneto, ma più diffusamente su mezza Italia, in tutto il Centro/Nord, con fenomeni violenti anche su Marche e Abruzzo, nelle Regioni centrali Adriatiche. Durante i temporali più forti avremo anche ulteriori cali particolarmente significativi delle temperature. E l’instabilità replicherà anche domani, martedì 4 luglio.

