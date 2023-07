Allerta Meteo, ancora maltempo sull’Italia: oggi forti temporali pomeridiani, domani grandi tempeste al Nord

MeteoWeb

E’ tornato il maltempo sull’Italia: forti temporali pomeridiani stanno colpendo, in modo piuttosto isolato e localizzato, alcune zone interne del Paese in modo particolare in Emilia Romagna, sull’Appennino tosco/emiliano, dove nel pomeriggio sono caduti 28mm di pioggia a Sestola e 21mm sul Monte Cimone, e più a valle 16mm a Vallerano. Molte nubi e qualche altro temporale anche in Trentino Alto Afige, in Molise, nelle zone interne di Campania e Basilicata.

Emblematica l’immagine satellitare che mostra l’andamento delle nubi temporalesche nel pomeriggio odierno:

Si tratta di un piccolo antipasto del maltempo che domani, Martedì 1 Agosto, colpirà il Nord Italia con forti temporali sin dal mattino in Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, e poi molto più violenti nel pomeriggio-sera al Nor/Est e nella vicina Slovenia, con fenomeni molto violenti e a tratti devastanti per nubifragi e grandinate:

Si ripeteranno i fenomeni estremi del weekend in Trentino Alto Adige, ma stavolta in modo ancor più diffuso. Massima attenzione. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: