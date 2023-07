Allerta Meteo Marche: criticità per temporali sulla fascia costiera

MeteoWeb

Nuova allerta meteo per temporali sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo che interessa le aree 2, 4 e 6 della regione, ovvero la fascia costiera. L’avviso è valido fino alla mezzanotte del 27 luglio. Rovesci o temporali anche di forte intensità potranno interessare la zona basso collinare e costiera. Nel pomeriggio saranno possibili fenomeni di minore intensità nelle zone alto collinari e montane meridionali. A determinare il quadro sono flussi nord-occidentali, che continuano a favorire condizioni di instabilità per la giornata di oggi.

