Ancora allerta meteo a Milano: chiusi i parchi, “finora 350 interventi”

Continua la grande instabilità meteo che caratterizza anche l’area di Milano negli ultimi giorni. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla (rischio ordinario) per temporali e vento forte fino a domani mattina, mercoledì 26 luglio. A seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città nelle scorse ore, il Comune di Milano ha già predisposto la chiusura di tutti i parchi recintati e il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree alberate aperte. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile resta attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

“Oggi pomeriggio nuova allerta gialla su Milano, fino alle 6.00 di domattina, per temporali. Invito tutti a prestare sempre la massima attenzione e tanta prudenza. Da venerdì la Lombardia, diverse zone della Città metropolitana di Milano, la Brianza, stanno subendo temporali improvvisi, ripetuti, violentissimi, con piene improvvise dei fiumi del nodo idraulico di Milano come Lambro, Seveso, Olona. Ma stanotte alle 4 la città di Milano ha vissuto un evento temporalesco mai visto: in 10 minuti quasi 40mm di pioggia, quella che di solito cade in un mese, e con raffiche di vento a 100km/h. Ora la conta dei danni”. Così Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del comune di Milano, scrive in un post sul suo profilo Facebook.

“I primi interventi, in corso da stamattina presto, sono la rimozione delle centinaia di alberi caduti sulle strade, non colpendo nessuna persona fortunatamente, ma danneggiando le auto e impedendo la circolazione. Sono circa 350, a ora, gli interventi in corso e in attesa. Il bilancio non è ancora definitivo, potrebbe aumentare, e poi a questi bisogna aggiungere quelli dei parchi, non ancora conteggiati. 30 di questi hanno danneggiato le linee aeree elettriche di alimentazione di tram e filobus, e su questi stanno lavorando Atm e Vigili del Fuoco. Sul resto lavorano Vigili del Fuoco, società di gestione del verde comunale, Protezione Civile del Comune di Milano. E la Polizia Locale di Milano, con 215 pattuglie e 40 agenti in centrale operativa sta coadiuvando per tutelare la sicurezza dei cittadini e di chi lavora. I sottopassi hanno retto bene, grazie al lavoro preventivo di questi anni, di potenziamento, pulizia e monitoraggio costante anche in questi giorni, realizzato da MM servizio idrico, che ha messo in strada per contrastare gli allagamenti 8 mezzi spurgo più altre 13 persone. Invitiamo tutti a tenere la massima attenzione e prudenza, e a seguire le indicazioni delle autorità. Ringrazio tutti coloro che da giorni a Milano città e nella città metropolitana e oltre stanno lavorando ininterrottamente, con professionalità e dedizione, per aiutare la città a continuare a vivere”, conclude l’assessore.