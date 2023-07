Allerta Meteo oggi in Molise: spiagge deserte per il maltempo

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Molise ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali valida per l’intera giornata di oggi. Le spiagge della regione sono deserte oggi per via del maltempo che compromette il primo weekend di luglio con nuvolosità insistente, piogge sparse e temporali. Gli operatori del turismo balneare della costa molisana hanno evidenziato un calo del 25% nel mese di giugno rispetto al 2022 a causa del maltempo che già aveva caratterizzato pesantemente il mese di maggio.

Secondo i gestori dei lidi di Termoli (Campobasso), principale località balneare del Molise, il calo a livello locale è inferiore alle punte del -40% registrate in diverse località dell’Adriatico per la forte presenza di stranieri, meno sensibili alle condizioni metereologiche. Tuttavia – sottolinea il Sib – “la stagione balneare è iniziata male per il maltempo, che ha ritardato l’inizio dell’estate e reso inutilizzabili i mesi di maggio e giugno. Ci auguriamo di poter recuperare a luglio e agosto”.