Allerta Meteo, nuovo allarme ESTOFEX dal Nord Italia alla Romania: “supercelle e tornado nelle prossime ore”

Nuova Allerta Meteo diramata dal Centro europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) che per le prossime ore ha rilanciato il “livello 3” di allerta per i Balcani settentrionali, dalla Croazia alla Romania, dove seguiranno stasera i fenomeni meteo estremi che nelle scorse notti hanno colpito l’area alpina e il nord Italia. Resta molto alto “livello 2” il grado di allarme proprio per il Nord Italia.

I fenomeni meteo più estremi colpiranno Croazia, Ungheria, Serbia e Romania con “vento molto forte e grandine grossa“. Gli esperti di ESTOFEX evidenziano come in Romania potranno verificarsi anche tornado. Nel bollettino si legge che oggi “è previsto uno scoppio di tempeste da gravi a estremamente violente in una fascia dal nord Italia alla Romania e all’Ucraina“.

Nel dettaglio, per l’Italia si legge che “I temporali saranno più intensi tra le 06 e le 12 UTC, quando un forzante di basso livello si estenderà sull’area e inumidirà i profili. Soprattutto lungo gli Appennini, i modelli prevedono fino a 30 m/s di shear 0-6 km con valori di CAPE molto elevati. I modelli concordano sull’iniziazione nell’area. Aspettatevi supercelle con grandine molto grande, forse anche gigante e raffiche di vento dannose. È possibile che uno o più segmenti lineari si formino e si spostino rapidamente attraverso il Mare Adriatico verso la Croazia. Dopo le 12 UTC, la discesa su scala sinottica e l’asciugatura della media troposfera indeboliranno gradualmente l’attività della tempesta“.

Invece per Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria e Romania, il bollettino prevede che “l’andamento generale della situazione dipenderà dalla forza delle tempeste mattutine e da quanto si sposteranno a est. Tuttavia, i modelli concordano su un aumento significativo dell’attività dopo le 12 UTC, con temporali che si diffondono dalle Alpi più a E e SE. I modelli simulano una cintura di 1500 – 3000 J/kg di MLCAPE sovrapposta con 25 – 35 m/s di taglio alla rinfusa da 0-6 km e oltre 20 m/s di taglio da 0-3 km dalla Croazia settentrionale verso la Romania. Poiché il sollevamento frontale aiuta l’inizio della tempesta, le supercelle iniziali con grandine molto grande si raggrupperanno in uno o più echi di prua che si sposteranno rapidamente in direzione E o ESE. L’orientamento parallelo dei vettori di taglio 0-3 km alla zona di CAPE abbondante dà ulteriore fiducia alle tempeste che si spostano per lungo tempo in zone di ambiente molto favorevole per raffiche di vento estremamente forti. Il livello 3 è emesso per questa cintura. Le tempeste potrebbero infine raggiungere la Moldavia e l’Ucraina durante la notte. Possibile limitazione, oltre alla convezione mattutina e alla nuvolosità associata, potrebbe essere il movimento verso sud del fronte freddo, che riduce le tempeste che si spostano verso E. Tuttavia, a causa del movimento molto veloce della tempesta verso E e della massa d’aria più calda, questo fattore potrebbe non limitare la tempesta intensità troppo. Alcuni modelli simulano odografi curvi con oltre 10 m/s di taglio 0-1 km e 100 m2/s2 SRH nello strato 0-500 m sopra il fianco occidentale dei Carpazi sopra la Romania centro-settentrionale intorno alle 18 UTC. In tale ambiente, sia le supercelle che i segmenti lineari possono essere capaci di tornado. Una supercella può persino produrre un forte tornado in tale ambiente. Il grado di taglio a basso livello e la modalità convettiva devono quindi essere monitorati qui“.

Infine, in Slovacchia, Ungheria e Ucraina il bollettino prevede: “situazione è più incerta in Slovacchia, dove i modelli concordano su un’abbondante convezione notturna. Manterrà un Lvl 2 su E parte della Slovacchia poiché i modelli persistono CAPE anche dopo i primi turni di tempeste. Le tempeste avranno meno shear rispetto a più S, ma saranno comunque disponibili 15 – 20 m/s di bulk shear di 0-6 km. Lo scenario attuale è che un MCS esistente si rafforzerà o se ne svilupperà uno nuovo, con minacce principalmente di forti raffiche di vento o precipitazioni molto intense. Il sistema progredirà verso NE Ungheria, Ucraina e N Romania, probabilmente rafforzandosi ulteriormente man mano che incontra un CAPE più abbondante“.

