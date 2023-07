Allerta Meteo per caldo estremo, il Times titola “Rome, the Infernal City”

MeteoWeb

L’allarme “rosso” per un’ondata di caldo senza precedenti in arrivo sull’Italia è in questi giorni sulle prime pagine di molte testate giornalistiche internazionali. E giocando sulle parole, lo storico quotidiano britannico fondato nel 1785 The Times titola “Rome, the Infernal City“, osservando che l’inferno mette in grave difficoltà non solo i turisti che si aggirano tra le strade infuocate ma anche i romani, rimasti ancora numerosi in città.

Nell’articolo, particolarmente focalizzato sull’ondata di caldo in corso sull’Italia, si parla degli avvisi delle autorità a non uscire di casa nelle ore più calde e della scelta dei romani che si stanno rifugiando in massa nei centri commerciali. A Roma, tuttavia, sta facendo al momento caldo ma non caldissimo: siamo più o meno nella norma delle giornate del cuore dell’estate, com’è normale che sia a metà luglio. Oggi la temperatura massima nella Capitale è di +34°C, ieri è stata di +35°C, avantieri di +34°C. Gli unici giorni più caldi sono stati lunedi (+38°C) e martedì (+37°C), comunque senza eccessi straordinari.

La prossima settimana, però, il caldo si intensificherà ulteriormente portando nella Capitale la colonnina di mercurio ben oltre i +40°C per due/tre giorni consecutivi. E quello sì che sarà un inferno di livello eccezionale.

