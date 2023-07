Allerta Meteo per il gran caldo: lo zero termico atteso in cima al Monte Bianco

MeteoWeb

La quota dello zero termico in Valle d’Aosta si alzerà nei prossimi giorni: “dovrebbe raggiungere – spiegano all’ANSA dall’ufficio meteorologico regionale – i 4.700-4.800 metri“, praticamente l’altezza del Monte Bianco (4.807 metri). Così le località di montagna, oltre che dai turisti e i villeggianti, nel fine settimana attirano sempre più anche i residenti che abitano nel fondo valle. “Le temperature – aggiungono i previsori – saliranno gradualmente fino a metà della prossima settimana, poi tenderanno a calare. Già oggi lo zero termico è piuttosto alto, varia dai 4.000 ai 4.600 metri. A 1.500 metri di quota la minima è di 14 gradi, la massima di 24. Da domani questi valori tenderanno a salire“.

Sopra Cervinia, sul ghiacciaio di Plateau Rosa, in territorio svizzero, prosegue la stagione dello sci estivo. “La situazione è buona, si scia molto bene. Chiaramente – spiega Federico Maquignaz, presidente e amministratore delegato della Cervino spa – quando il giorno prima si verificano precipitazioni si chiude, ma per il momento le piste sono in un’ottima condizione e tutti sono molti soddisfatti, anche le squadre che si allenano. Le condizioni del nostro ghiacciaio sono attualmente le migliori, in base a quanto di mia conoscenza“.

