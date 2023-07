Allerta Meteo Piemonte: forti temporali oggi pomeriggio, “fenomeni intensi a Nord del Po”

MeteoWeb

“Diffusa instabilità per il pomeriggio odierno con transito di temporali anche forti; i fenomeni più intensi sono attesi a Nord del Po. Residua instabilità domani mattina con rovesci e temporali deboli o moderati diffusi“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo. “Da domani pomeriggio intensificazione della ventilazione in montagna con venti di caduta nelle vallate occidentali e settentrionali che potranno raggiungere le pianure. Residua ventilazione mercoledì mattina sul Piemonte orientale“.

Nella giornata odierna, si legge nel consueto bollettino meteo dell’Agenzia, “una vasta area depressionaria centrata sul Mare del Nord ed estesa a buona parte dell’Europa centrale si approssima all’arco alpino nordoccidentale. Questo comporta l’ingresso di aria più fresca in quota che andrà ad aumentare l’instabilità sulla nostra regione con conseguente sviluppo e transito di temporali e rovesci diffusi e localmente forti. I fenomeni più intensi sono attesi a nord del Po. I fenomeni appaiono in attenuazione dalla notte con instabilità residua per le prime ore del mattino di domani. Da martedì pomeriggio è prevista una decisa intensificazione della ventilazione nordoccidentale con venti di caduta fino agli sbocchi vallivi occidentali e settentrionali e possibile interessamento delle pianure dalla sera. Vento in attenuazione mercoledì mattina con cieli sereni per il giorno stesso e quello successivo“.

