Allerta Meteo Piemonte: forti temporali e grandinate, attenzione nelle prossime ore

“Instabilità diffusa tra oggi pomeriggio e la prossima notte, con temporali in formazione sull’arco alpino e in successiva estensione alle pianure; locali picchi forti associati a grandinate e sostenute raffiche di vento discendente. Da domani progressiva espansione dell’alta pressione africana“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

Tra il pomeriggio odierno e la prossima notte “un’ondulazione depressionaria in movimento dalla penisola iberica verso il Nord Italia riuscirà a indebolire temporaneamente l’area di alta pressione di matrice africana presente sul Mediterraneo, e causerà lo sviluppo di temporali sull’arco alpino in successiva estensione alle pianure,” spiega nel consueto bollettino meteo Arpa regionale. “I fenomeni temporaleschi avranno intensità debole o moderata con locali forti picchi associati a grandinate e sostenute raffiche di vento discendente. In seguito ci sarà l’espansione dell’alta pressione africana con temperature e zero termico in aumento. Sono attesi valori massimi mediamente sui 32-33°C in pianura con picchi di 37-38°C nelle giornate di Domenica e Lunedì“.

