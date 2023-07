Allerta Meteo Toscana: temporali e mareggiate, domani codice giallo

MeteoWeb

E’ stata diramata un’allerta meteo codice giallo dalla sala operativa regionale su tutta la Toscana per temporali forti dalla mezzanotte alle 14 di domani: è quanto ha reso noto il Presidente Eugenio Giani sottolineando anche il rischio mareggiate sulla costa centro-settentrionale e Arcipelago e il rischio vento su montagna pistoiese e Alto Mugello dalle 12 fino alla mezzanotte di domani. Previste raffiche di Libeccio fino a 80km/h con possibili grandinate e temporali isolati..

