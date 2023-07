Allerta Meteo Trentino: maltempo in arrivo, scatta il codice giallo

MeteoWeb

Il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia di Trento ha emesso un avviso di allerta meteo ordinaria (gialla) valido dalle ore 16:00 di oggi, martedì 18 luglio 2023, alle ore 24:00 di mercoledì 19 luglio 2023, su tutto il territorio provinciale (temporali, vento forte, idrogeologica). Forti flussi occidentali in quota e temperature molto elevate al suolo determinano un elevato rischio di sviluppo di temporali intensi. Nelle prossime ore e soprattutto al tardo pomeriggio-sera di oggi, martedì 18 luglio, e nella prima parte della notte, infiltrazioni di aria instabile in quota potranno determinare lo sviluppo di temporali molto intensi ed in rapido movimento verso est: su aree ristrette i temporali potranno risultare grandinigeni, con precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

Nella mattinata di domani, mercoledì 19 luglio 2023, temporaneo miglioramento, ma nuovi temporali, anche intensi, grandinigeni e con precipitazioni abbondanti in poco tempo e forti raffiche di vento, sono probabili al pomeriggio-sera di mercoledì.

