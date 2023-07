Allerta Meteo Trentino: anche oggi rischio temporali e grandine

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino conferma l’allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi. Dopo la violenta ondata di maltempo che nella serata di ieri ha colpito le valli di Fiemme e Fassa, causando smottamenti, cadute di alberi e tanti danni, la Protezione Civile sottolinea che “nelle prossime ore e soprattutto al pomeriggio-sera sono ancora probabili temporali intensi che localmente potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandine, precipitazioni intense e frequenti fulminazioni. Si raccomanda prudenza”.

