Allerta Meteo Trentino: attesi temporali, instabilità fino alla prossima settimana

Il Trentino rimane vulnerabile ai flussi atlantici a tratti instabili e tale condizione meteo non sembra destinata a cambiare almeno fino a metà della prossima settimana. Oggi, spiega la Provincia, nelle ore più calde e soprattutto sui rilievi settentrionali, sarà possibile lo sviluppo di qualche rovescio o temporale mentre nella serata e nella prossima notte le precipitazioni potranno essere più diffuse e, specie sui settori meridionali, potranno verificarsi rovesci o temporali. Maggiore instabilità con possibili forti temporali anche a carattere grandinigeno è prevista per venerdì e sabato mentre domenica il tempo sarà più stabile. Nei primi giorni della prossima settimana temperature in aumento e possibili forti temporali. Alla luce delle previsioni meteo, la Protezione Civile del Trentino invita alla prudenza.

