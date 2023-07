Allerta Meteo Trentino: forte maltempo fino a domani

MeteoWeb

Allerta meteo confermata in Trentino fino alle 24 di domani. Le previsioni della Protezione civile riportano temporali brevi ma intensi, grandi e raffiche di vento molto forti, tra gli 80 e i 100 km/h. “I flussi in quota tenderanno ad intensificare e dal pomeriggio e soprattutto in serata l’atmosfera sarà instabile – si spiega in una nota – Fino a martedì sera saranno probabili precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere temporalesco intenso ed in rapido moto verso est. Soprattutto al pomeriggio sera di lunedì, i temporali potranno risultare localmente intensi, grandinigeni, con raffiche di vento molto forti, frequenti fulminazioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo“. Secondo le previsioni “le precipitazioni risulteranno molto disomogenee, ma entro martedì sera potranno cadere mediamente 20-40 millimetri con massimi locali superiori a 80-100 millimetri“. La Protezione civile segnala criticità soprattutto da domani mattina con rischio erosioni e smottamenti, allagamenti, frane e fulminazioni.

