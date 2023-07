Allerta Meteo Trentino: attesi temporali nella serata e nella notte

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino invita alla prudenza per i temporali che potrebbero svilupparsi tra il pomeriggio-sera di oggi e le prime ore di domani, domenica 30 luglio. I fenomeni potranno risultare localmente intensi ed accompagnati da grandine, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo. Nella mattina e nelle ore centrali di domenica, il tempo sarà più soleggiato ma altri rovesci e temporali sparsi potranno svilupparsi tra il tardo pomeriggio e la serata.

