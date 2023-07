Allerta Meteo Trentino: in arrivo temporali e possibili grandinate

MeteoWeb

Fino a giovedì sera le Alpi saranno interessate da correnti occidentali a tratti instabili. Dal tardo pomeriggio e, soprattutto, in serata e durante la notte sarà probabile lo sviluppo di rovesci e temporali in movimento verso est. Anche domani, giovedì 6 luglio, fino a tarda sera, sono previste condizioni di variabilità con probabile sviluppo di rovesci. I temporali potranno risultare localmente di forte intensità e accompagnati da grandine anche di medie dimensioni, con fulmini, raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo. Alla luce di tali previsioni, la Protezione Civile del Trentino invita alla prudenza nel caso si sia sorpresi da temporali.

