Allerta Meteo Trentino: codice giallo per possibili frane

Nuova allerta meteo codice giallo della Protezione civile del Trentino. Dopo i temporali con venti a 90 km/h che nei giorni scorsi hanno provocato danni, si ritengono possibili, a partire dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 21 luglio 2023, criticità dovute principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide, spiega la Protezione civile, che segnala anche forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni. Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

