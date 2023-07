Allerta Meteo Veneto: possibili rovesci su Dolomiti e Prealpi, fase di Attenzione sull’Alto Piave

MeteoWeb

In Veneto, dal tardo pomeriggio di oggi fino alle prime ore di domani, mercoledì 19 luglio, sulle Dolomiti è prevista una fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi, con possibile sconfinamento sulle zone prealpine e pedemontane. In queste zone della regione, quindi, saranno possibili temporali localmente intensi anche con forti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) dalle 16.00 di oggi alle 8.00 di domani nel bacino VENE-A Alto Piave (BL).

