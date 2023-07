Allerta Meteo Veneto: possibili forti temporali sulle Dolomiti

MeteoWeb

Scatta una nuova allerta meteo in Veneto. Nel dettaglio, l’avviso emesso dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto è per criticità idrogeologica e idraulica per possibili temporali intensi sul territorio delle Dolomiti. L’allerta è valida a partire dalle ore 14 di oggi e fino alle ore 24 di domani, domenica 23 luglio. Le previsioni meteorologiche indicano infatti per oggi possibili isolati temporali con probabilità contenuta di fenomeni intensi. Domenica bassa probabilità di rovesci nel pomeriggio.