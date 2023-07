Allerta meteo per vento forte: domani cimiteri chiusi a Napoli

MeteoWeb

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura di tutti i cimiteri cittadini nella giornata di domani, mercoledì 26 luglio. La decisione è stata presa alla luce dell’avviso di allerta diramato dalla Protezione Civile della Campania con particolare riferimento alla previsione di venti forti. Nell’ordinanza firmata da Manfredi si legge che “i recentissimi ed inusitati eventi meteorologici nella penisola italiana hanno inciso sulle altrimenti consuete modalità di valutazione dei rischi, comportando un accresciuto margine di incertezza; pertanto, anche in riferimento a frammentarie e contraddittorie notizie, secondo le quali il fronte del maltempo starebbe rapidamente coinvolgendo il sud del Paese, appare preferibile elevare la soglia prudenziale di valutazione dei rischi, anche in riferimento alle alberature presenti nei plessi cimiteriali cittadini”. In riferimento ai cimiteri cittadini, anche privati, è consentito “esclusivamente l’accesso all’ipogeo comunale (Cimitero Nuovissimo) delle urne cinerarie e dei feretri nelle more delle relative operazioni di polizia mortuaria, nonché l’accesso delle maestranze della società Edison, ove ciò si rendesse necessario per il ripristino degli impianti elettrici”.