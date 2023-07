Allerta Meteo, weekend di forte maltempo al Nord: stasera e domani temporali violentissimi

MeteoWeb

Il Nord Italia si appresta a vivere un weekend di forte maltempo, con intensi temporali che tra oggi pomeriggio e domani interesseranno un po’ tutta l’Italia settentrionale con grande violenza, al punto che avremo nuove forti grandinate, intense raffiche di vento e gravi danni. Già la scorsa notte si sono verificati forti temporali nel Friuli Venezia Giulia, con tempeste di fulmini e forti piogge a Udine e dintorni dove sono caduti 50mm di pioggia a Pradamano, 47mm a Pavia di Udine, 45mm a Buttrio e Premariacco, 33mm ad Adegliacco e Manzano. In città la temperatura è crollata a +18°C.

Adesso è una giornata fredda e umida anche in Liguria: a Genova piove debolmente con temperatura ferma a +23°C in pieno giorno, come se fosse una giornata autunnale. Ma il maltempo più forte si verificherà nelle prossime ore, tanto che l’allerta meteo è di alto livello per questa sera su Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I temporali più forti colpiranno l’alta Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto, come possiamo osservare dalla mappa che evidenzia come i fenomeni estremi interesseranno anche Francia, Svizzera e Austria:

Allerta Meteo: forte maltempo al Nord anche domenica 30 luglio

Domani, domenica 30 luglio, i temporali si estenderanno a gran parte del Nord, coinvolgendo in modo particolare il Nord/Est con fenomeni molto estremi nella notte e nelle prime ore del mattino tra Lombardia e Veneto, da Milano a Venezia. Nel pomeriggio altri forti temporali colpiranno le zone Alpine e Prealpine di Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma non solo. Attenzione anche a qualche fenomeno in Emilia Romagna:

Al Sud, invece, sarà un weekend tipicamente estivo, di sole e caldo (senza eccessi). Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

