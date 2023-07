Allerta rossa in Brasile, “scenario simile al ciclone bomba del 2020”

MeteoWeb

Un ciclone extratropicale ha messo in “allerta rossa” gli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nel Sud del Brasile e al confine con Uruguay e Argentina, secondo quanto decretato dall’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet). Lo Stato del Paraná, anch’esso nel Sud del Paese e confinante con Argentina e Paraguay, è stato a sua volta dichiarato in “allerta arancione” per il “pericolo” causato da intense tempeste e burrasche.

Secondo Inmet, venti fino a 110 km/h minacciano principalmente la città di Porto Alegre, capitale del Rio Grande do Sul. “Lo scenario ora è meno grave di quello di tre anni fa, ma è simile a quel ‘ciclone bomba’ del 2020,” ha riferito il servizio meteorologico regionale MetSul. Lo scorso giugno, il passaggio di un altro ciclone extratropicale ha causato la morte di 16 persone. Il passaggio dei cicloni extratropicali lungo la costa di questa regione ha lasciato una scia di distruzione, provocando frane, allagamenti, interruzioni di corrente in migliaia di abitazioni e gravi danni a strade e ponti.