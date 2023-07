Alligatore asiatico: identificate nuove antiche specie | FOTO

MeteoWeb

Una nuova specie di antico alligatore della Thailandia strettamente legata all’alligatore cinese (Alligator sinensis) è descritta in uno studio pubblicato su Scientific Reports. Gustavo Darlim, Márton Rabi, Kantapon Suraprasit, Pannipa Tian e colleghi hanno identificato la nuova specie esaminando un cranio fossilizzato quasi completo – che risale a meno di 230.000 anni – proveniente da Ban Si Liam, Thailandia. Hanno chiamato la specie Alligator munensis in riferimento al vicino fiume Mun.

Gli autori hanno esaminato i resti e hanno indagato sulle relazioni evolutive tra A. munensis e le altre specie, confrontando i suoi resti con quelli di 19 esemplari provenienti da quattro specie di alligatori estinti, nonché l’alligatore americano vivente (Alligator mississippiensis), l’alligatore cinese e le specie di caimano (Caiman coccodilus). Hanno anche recensito le ricerche precedenti pubblicate sulle caratteristiche scheletriche e sulle relazioni evolutive tra le specie di alligatore.

La morfologia dell’antico alligatore asiatico

Gli autori dello studio hanno identificato diverse caratteristiche del cranio che sono uniche di A. munensis, compreso un muso largo e corto, un cranio alto, un ridotto numero di orbite e narici posizionate lontano dalla punta del muso. Inoltre, gli esperti hanno notato delle somiglianze tra i teschi di A. munensis e l’alligatore cinese, come la presenza di una piccola apertura sul tetto della bocca, una cresta sulla sommità del cranio e una cresta rialzata dietro le narici.

I resti fossili dell’alligatore provenienti dall’Asia sono fondamentali per tracciare l’origine evolutiva alquanto enigmatica dell’alligatore cinese, Alligator sinensis, l’unico rappresentante vivente di Alligatoridi al di fuori del Nuovo Mondo. I reperti fossili asiatici sono estremamente scarsi. La presenza di alveoli posteriori ingrossati nell’Alligator munensis è più coerente con la condizione dell’alligatore che nella sua condizione ancestrale possedeva una dentatura schiacciante, una morfologia sorprendentemente assente tra gli alligatori viventi al giorno d’oggi.

La peculiarità della dentatura

La dentatura di frantumazione è stata precedentemente considerata per indicare una specializzazione ecologica nei primi alligatori. Mentre la dentatura dell’alligator munensis è sconosciuta, gli alveoli allargati e il profondo, muso smussato possono fornire alcuni indizi per il tipo di alimentazione che caratterizzava questi alligatori. In alcuni alligatoroidi dal muso corto, gli alveoli mascellari posteriori/dentari sono considerevolmente allargati e contengono più ghiandole globulari o contundenti e denti compressi nella sezione labiolinguare rispetto a più alla sezione anteriore e agli alveoli posteriori al quarto alveolo mascellare/dentario.

Gli studiosi hanno proposto l’ipotesi che le due specie siano strettamente imparentate e che possano aver condiviso un antenato comune nelle pianure tra il fiume Yangtze-Xi e quello del Mekong-Chao Phraya. Essi hanno ipotizzato che l’aumento dell’altipiano tibetano sud-orientale tra 23 e 5 milioni di anni fa possa aver portato alla separazione di diverse popolazioni e all’evoluzione di due specie separate.

Gli autori dello studio, inoltre, hanno osservato che l’alligatore A. munensis abbia avuto grandi orbite verso la parte posteriore della bocca, il che indica che potrebbe aver posseduto grandi denti che sarebbero stati capaci di schiacciare le conchiglie. Come risultato di ciò, suggeriscono che l’alligatore A. munensis può aver mangiato prede dal guscio duro, come le lumache, oltre ad altri animali.