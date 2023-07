“Piogge di proporzioni bibliche” in Canada: alluvione in Nuova Scozia, “situazione spaventosa” | FOTO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno colpito la Nuova Scozia, in Canada: mentre la polizia ha confermato il bilancio di 4 dispersi, tra cui 2 bambini, i funzionari locali hanno affermato che le precipitazioni – le più intense a colpire la regione atlantica in 50 anni – hanno provocato inondazioni che hanno lasciato migliaia di case senza elettricità. In alcune zone sono caduti 3 mesi di pioggia in sole 24 ore.

I due bambini dispersi si trovavano in un’auto che è stata sommersa dalle acque alluvionali, ha riferito la polizia. Le altre 3 persone a bordo dell’auto sono riuscite a scappare. Mancano all’appello anche un uomo e un giovane dopo che anche il veicolo su cui si trovavano è stato travolto dall’acqua. Due persone sono state salvate dal veicolo.

Le strade sono state spazzate via e i ponti sono stati danneggiati in Nuova Scozia, dove in alcune aree è stato annunciato lo stato di emergenza. “E’ una situazione spaventosa,” ha affermato il premier della Nuova Scozia Tim Houston, aggiungendo che almeno 7 ponti dovrebbero essere sostituiti o ricostruiti. “Il danno alle case è piuttosto inimmaginabile,” ha detto durante una conferenza stampa, stimando che potrebbero essere necessari diversi giorni prima che le acque si ritirino. Più di 80mila persone sono rimaste senza elettricità durante la fase critica.

Secondo Environment Canada che le piogge torrenziali nella zona orientale della provincia potrebbero proseguire fino a domenica. “La gente non dovrebbe presumere che tutto sia finito. Questa è una situazione molto dinamica,” ha detto il sindaco di Halifax Mike Savage, aggiungendo che la città è stata colpita da “piogge di proporzioni bibliche“.