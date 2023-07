Alluvione in Emilia Romagna: 16mila interventi dei vigili del fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Completati 16mila interventi da inizio emergenza nelle zoni colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Oggi sono 340 i Vigili del fuoco in azione tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Nella clip il lavoro di ripristino di via Rontagnano, a Sogliano al Rubicone (FC), interdetta per un grande movimento franoso.